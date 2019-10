Die Steakhauskette Maredo versucht, ihr biederes Image loszuwerden. Es dürfte ihre letzte Chance sein. Konkurrent Block House profitiert derweil vom Gastronomieboom - weil er einiges besser macht.

Das schummrige Licht ist weg, das dunkle Holz gegen eine hellere Variante ausgetauscht. Die Wände sind jetzt grau wie die Sitzpolster an den Tischen. Minimalistischer, kantiger, moderner will die Steakhauskette Maredo sein. Mit roten Ballons und Sektempfang wurde das frisch renovierte Restaurant auf der Düsseldorfer Königsallee vor Kurzem eröffnet. Das Design ist nun zeitgemäß. Die Kost ist es bei einer Stichprobe aber noch nicht: das Steak zu blutig, die Fritten zu kalt. Vom neuen Maredo spüren die Kunden nicht viel.

Dabei ist die gerade gestartete Imageoffensive der Restaurantkette womöglich ihr letzter Versuch. Einst Marktführer unter den Steakhäusern im Lande, gilt Maredo längst als harter Sanierungsfall. Im Geschäftsjahr 2017/18 sank der Umsatz um fast acht Prozent auf 97 Millionen Euro, das Unternehmen schrieb über fünf Millionen Euro Verlust. Über die vergangenen Jahre hat sich mittlerweile ein Bilanzverlust von 23,6 Millionen Euro angehäuft.

Der Boom der Branche ging an Maredo vorbei

Seit Jahren versuchen Beteiligungsfirmen ihr Glück mit der Kette, Manager kommen und gehen. Ihnen allen ist eingefallen, die Kosten zu senken. Keiner jedoch hat ernsthaft in die Marke investiert und vor allem in das, was ein gutes Restaurant ausmacht: die Qualität von Speisen und Service.

So ging der Boom der Branche an Maredo vorbei. Die Deutschen gehen gerne aus, kochen weniger selbst - der guten Konjunktur sei Dank. Die 100 größten Systemgastronomen setzten 2018 laut Branchenmagazin "Foodservice" 14,5 Milliarden Euro um. Ein Plus von 5,3 Prozent. Und so freuen sich nicht nur Edel-Fleischtempel wie das Zum Goldenen Kalb in München oder das Grill Royal in Berlin, wo ein kleines Rinderfiletsteak ohne Beilagen 32 Euro kostet, über immer mehr Kundschaft. Sondern vor allem Maredos ärgster Konkurrent, die Hamburger Kette Block House. Sie steht bestens da, verzeichnet stetig steigende Umsätze, eröffnet immer neue Restaurants. Was macht Maredo falsch? Oder, anders gefragt, was macht Block House richtig?

Fleisch ohne Bratensoße

Hamburg, das Block House im Mittelweg 122 im feinen Stadtteil Pöseldorf. Der Grund, warum es Block House besser ergangen ist als Maredo, empfängt an einem Tisch im hinteren Teil des Restaurants: Eugen Block, 79 Jahre alt, dunkler Anzug, hellblaues Hemd, blau-weiß gestreifte Krawatte. Von seinem Platz kann er die Köche hinter dem Grill beobachten und auch die Serviererin vor dem Salatbuffet. Der Umsatz seiner 41 deutschen Restaurants betrug im vergangenen Jahr 127 Millionen Euro - eine Million mehr als im Jahr zuvor. Vor wenigen Tagen hat er sein 42. Restaurant eröffnet, in Erfurt.

"Ich bin immer noch viel zu viel involviert", sagt Block. Er bestellt einen Gurken-Tomaten-Salat und ein Glas Weißwein dazu. Ohne ihn läuft in der Firma nichts. Er hat zwar einen Großteil der Anteile an seine drei Kinder weitergegeben, gebietet aber immer noch streng über 76 Prozent der Stimmrechte. Die Firma, das ist er. Block hat mittlerweile auch ein Hauptgericht gefunden: "Mrs. Rumpsteak", 180 Gramm, 19,90 Euro, seit Gründung seines Lokals auf der Karte.

1968 war das, Block, ein Gastwirtssohn aus Harkebrügge im Oldenburger Münsterland, war gerade aus Amerika zurückgekehrt, wo er für seine Ausbildung als Hotel- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...