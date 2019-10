Sparbuch, Tages- und Festgeld sowie Lebensversicherungen bringen kaum noch Rendite. Anleger müssen gegensteuern, möglichst chancenreich und risikoarm. Nur wie? Wir haben da was für Sie vorbereitet.

Wer Nervenkitzel mag, ist an der Börse richtig. Beispielsweise 2018: Da verlor der Dax innerhalb eines Jahres fast 20 Prozent an Wert. Wer sein Erspartes in Aktien gesteckt hat, hatte mal eben ein Fünftel verloren. Viele Sparer mögen aber überhaupt keinen Nervenkitzel. Entwicklungen wie 2018 zeigen ihnen scheinbar, dass die Börse der falsche Ort für sie ist. Nur welcher ist noch der richtige?

Das Sparbuch bei der Sparkasse bringt 0,001 Prozent Zins pro Jahr. Schon diskutieren Banken darüber, künftig vielleicht die Strafzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) auch an Privatkunden weiterzugeben. Auf Tagesgeld gibt es 0,5 Prozent, bei ausgewählten Anbietern, und nur mit einigen Sternchen an den Konditionen. Neukunden in der klassischen Lebensversicherung mit Garantiezins bekommen noch 0,9 Prozent Mindestzins zugesagt, auf den Beitragsanteil nach Abzug der Kosten. Selbst vermietete Immobilien bringen in den deutschen Top-Metropolen teils unter drei Prozent Mietrendite pro Jahr, auf die Gesamtinvestition betrachtet. Willkommen in der Niedrigzins-Ära!

In dieser Lage führt kein Weg an renditestärkeren Geldanlagen vorbei, auch Aktien. Ein von der WirtschaftsWoche mehrfach vorgestelltes Konzept für eine chancenreiche, aber nervenschonende Geldanlage hat sich dabei bewährt. Konkret geht es um ein Mischdepot aus Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld. Anleger, die dem Ratschlag gefolgt sind, sind damit gut gefahren: Zurückgerechnet hätte das Mischdepot bei jedem beliebigen Startjahr seit 2000 zwischen 5,3 und 7,7 Prozent Rendite pro Jahr gebracht. Dieses Jahr liegt es bislang sogar 14 Prozent im Plus.

Dabei werden für Aktien (30 Prozent Depotanteil) die Entwicklung des MSCI Weltaktienindex, für Anleihen (ebenfalls 30 Prozent) die Entwicklung von Euro-Unternehmensanleihen, für Gold (25 Prozent) die Preisentwicklung in Euro und für Tagesgeld (15 Prozent) ein längerfristiger Mittelwert von 1,5 Prozent angesetzt. Jährlich, zum Jahresstart, werden die Depotanteile wieder auf das Ausgangsniveau gebracht.Pluspunkt des Mischdepots ...

