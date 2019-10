In keinem Land Westeuropas sind die Linken derzeit so erfolgreich wie in Portugal. Die Sozialisten sorgen seit 2015 für eine Erholung der Wirtschaft.

Die Portugiesen haben am Sonntag im früheren Euro-Krisenland ein neues Parlament gewählt. Die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa durfte dabei mit einem klaren Triumph rechnen. Seit der Machtübernahme von Costa im Herbst 2015 erlebte Portugal eine starke wirtschaftliche Erholung.

Die sozialdemokratisch orientierte PS sollte den Umfragen zufolge zwischen 36 und 39 Prozent der Stimmen erhalten. Das wären rund vier bis sieben Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl zur Assembleia da República vor vier Jahren. Die erhoffte absolute Mehrheit wird Costa aller Voraussicht nach aber verpassen.

Die PS würde somit weiterhin auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...