Dehli, 6. Oktober (WNM) - In Indien wird es in den kommenden Jahren keinen Boom bei Elektroautos geben. Die Modelle sind unerschwinglich und es fehlt ein Sekundärmarkt für die Kreditfinanzierung. In Indien, einer Nation von rund 150 Millionen Autofahrern, wurden in den vergangenen sechs Jahren nach Angaben von Bloomberg kaum mehr als 8.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Laut BloombergNEF-Prognosen verkauft China eine höhere Zahl in zwei Tagen. Derzeit kaufen die indischen Konsumenten lieber Benziner - und zwar größere Modelle mit einer höheren Reichweite, sagte Vinkesh Gulati, Vizepräsident der Federation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...