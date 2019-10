In der deutschen Modeindustrie häufen sich die schlechten Nachrichten. Nun zeigt ausgerechnet der frühere Pleitekandidat Wöhrl der Branche, wie eine Rettung gelingen kann - sogar ganz ohne das Internet.

Die Geschichte vom Comeback beginnt ganz unten, im Tiefgeschoss des Modehauses Wöhrl in der Nürnberger Innenstadt. Hausherr Christian Greiner eilt vorbei an ausgemusterten Fahrrädern, die jetzt als Kleiderständer dienen. Er zeigt auf Industrieleuchten und alte Waschmaschinen, die die Wände zieren. Dazwischen durchstöbern junge Frauen Shorts und Shirts und inspizieren in einer Ecke nebenan die neuesten Sneaker-Modelle, während aus den Lautsprechern Popsongs schallen. "U-Eins recycled" hat Greiner das Kellerkonzept getauft, die Dekoration hier unten sei schließlich komplett aus gebrauchten Materialien entstanden. Es ist das wohl sichtbarste Zeichen, dass sich bei der süddeutschen Modekette gerade etwas tut. Ein Symbol dafür, dass sich Wöhrl mit aller Kraft gegen den Niedergang stemmt, der der Branche zu schaffen macht.

Zum Jahresanfang hatte die Damenmodekette Gerry Weber Insolvenz angemeldet, der süddeutsche Modehändler AWG folgte, Marken wie Strenesse, Miller & Monroe und Voswinkel erwischte es ebenso wie die Kette Tom Tailor, die nur dank des chinesischen Großaktionärs Fosun gerettet werden konnte. Selbst beim Branchenschreck Primark läuft es derzeit nur schleppend - trotz aller Tiefpreisattacken.

Wöhrl hat das alles hinter sich. Und will nun eine andere Story schreiben: die der Wiederauferstehung. Ohne Internet und zu viel Glamour, dafür mit bodenständigen lokalen Angeboten und Stilberatung. Ein Experiment, auf das der Modehandel gespannt schaut - die Krisenbranche braucht dringend neue Erfolgsgeschichten.

Platz für altes Neues

Die Rolltreppe ruckelt hinauf ins Erdgeschoss. Greiner, 40, schwarzes Shirt, dunkle Hose, Turnschuhe, wirft einen Blick auf die Szenerie. Ein kleines Mädchen hat sich trotzig auf den Boden geschmissen, während ihre Mutter ein Paar Strümpfe begutachtet. Kunden schieben sich vorbei an den Auslagen mit Hemden, Taschen und Krawatten. Das Haus ist gut gefüllt.

Das war nicht immer so. Jahrelang kriselte die Firma vor sich hin. Lange Zeit war vielen Kunden schlicht unklar, wofür die Marke Wöhrl eigentlich steht. Entnervt vom Zickzackkurs, suchten sie das Weite. Das Geschäft brach ein, während die Übernahme der angeschlagenen Kette SinnLeffers Kräfte band. Wöhrl hatte "schlicht den Fokus verloren", sagt Greiner .

2016 schließlich meldete die Rudolf Wöhrl AG Insolvenz an, Greiner schlug zu, kaufte den Modehändler und machte sich ...

