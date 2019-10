Die Wasser-Elektrolyse gelte als eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung und die Erreichung der globalen Klimaziele, heißt es auf dem Fachportal Cleanthinking, das sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Insofern ist der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA fraglos in einem Zukunftsmarkt unterwegs. Dennoch kam seine Entwicklung an der Börse zuletzt ins Stocken, am Freitag allerdings zog die Nel-Aktie plötzlich wieder an. Dass andere die vermeintliche Zukunftstechnologie ebenfalls ... (Achim Graf)

