Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat den Erwerb des belgischen Baustoffhandelsgeschäfts von der Grafton Group Plc mit Closing vom 4. Oktober 2019 abgeschlossen. Gemeinsam bilden MPRO und YouBuild, beide mit Hauptsitz in Brüssel, eine der größten Baustoffhandelsketten in Belgien. Mit etwa 240 Mitarbeitern und 16 Filialen erzielen die Gesellschaften einen Umsatz von rund 100 Mio. EUR. Wird Aurelius mit diesem Deal an den letzten großen Erfolg: Solidus anknüpfen können? Mit dem belgischen Baustoffhändler mirt Zweimarkenstrategie ist man natürlich erst am Anfang, ...

