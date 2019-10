++ Die US-Indizes beendeten den Freitag nach einem recht soliden Arbeitsmarktbericht mit ordentlichen Kursgewinnen. Alle drei wichtigen Indizes stiegen um 1,4%, wobei die Futures des S&P 500 heute früh 0,4% tiefer notieren. ++ ++ Auch der Wochenstart in Asien war nicht sonderlich optimistisch, da der japanische Nikkei zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,2% und der südkoreanische KOSPI um 0,1% gefallen sind. Die chinesischen Anleger kehren aufgrund des Feiertages erst am Dienstag wieder an die Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...