Gute Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten den Börsen zum Ende der Woche noch etwas Rückenwind verleihen, der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 0,9%, was aber auf Wochensicht auf Grund der starken Verluste am Dienstag und Mittwoch dennoch ein Minus von 2,8% bedeutete. Der Index in Frankreich befestigte sich ebenfalls um 0,9%, in Deutschland stand nach dem Feiertag ein Zuwachs von 0,7% zu Buche und in London ging es gar 1,1% nach oben. Zu den attraktivsten Branchen gehörten Bau- und Technologiewerte, abgeben mussten hingegen erneut Banken- und Automobiltitel. Letztere litten unter einer negativen Studie, der dem Sektor mittelfristig operative Probleme zuschrieb. Ebenfalls unter einer negativen Analystenstudie zu leiden hatte der schwedische Technologiekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...