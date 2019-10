Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit einem knappen Plus seine Erholung vom Freitag fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend freundlich. So hatte die Wall Street am Freitag nach einer durchwachsenen Woche im Plus geschlossen. In Asien ist das Bild allerdings eher gemischt. Der US-Arbeitsmarktbericht ...

