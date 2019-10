E.ON - Dieses Chartbild kann sich sehen lassen!

Ingmar Königshofen,

Aktien des Energieversorgers E.ON sind zuletzt über einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und haben aus technischer Sicht ein Kaufsignal aktiviert. Der Rücklauf aus den letzten Wochen könnte im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts nun ein baldiges Ende erfahren und Long-Positionen somit auf Sicht der nächsten Monate wieder attraktiv machen.

Insgesamt lässt sich das Handelsgeschehen seit Ende 2017 in einer Spanne zwischen grob 7,80 und im Hoch 10,81 Euro eingrenzen. Zuletzt wurden die Ausschläge aber etwas geringer, praktisch alle paar Monate wechseln sich die Trendverläufe in dem Papier des Energieversorgers E.ON aber ab. Aktuell verfolgt die Aktie seit den Augusttiefständen von 8,07 Euro einen Aufwärtstrend, der vorherige Downtrend wurde mit dem jüngsten Ausbruch über das Niveau von 8,90 Euro beendet. Die Aktie zog aber nicht gleich weiter hoch, sondern drehte am 200-Tage-Durchschnitt kurzzeitig zur Unterseite ab und legte eine kleine Korrekturbewegung auf 8,80 Euro und somit den EMA 50 zurück. Auf diesem Niveau macht sich seit einigen Tagen deutlicher Widerstand von Käufern bemerkbar, der zu einer weiteren Kaufwelle bis über den EMA 200 führen könnte und gute Einstiegsvoraussetzungen nach der zwischengeschalteten Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge bietet. Noch wurde das Folgekaufsignal aber nicht aktiviert, eine gute Vorbereitung sollte aufgrund der Ausgangslage für weitere Gewinne jedoch nicht ausbleiben.

Bullen müssen jetzt liefern

Nach technischen Maßstäben fehlt innerhalb der seit August bestehenden Aufwärtsbewegung in der E.ON-Aktie noch eine zweite Kaufwelle. Diese könnte sich rechnerisch in den Bereich von 9,45 Euro erstrecken und damit zu einer Vervollständigung des Chartbildes beitragen. Als Einstiegsvoraussetzungen für ein Long-Investment müssen Investoren jedoch einen nachhaltigen Ausbruch mindestens über 9,00 Euro abwarten, mit einem Zwischenstopp muss anschließend um den EMA 200 bei 9,16 Euro gerechnet werden. Als Stoppmarke können die Vorwochentiefs um 8,77 Euro angesetzt werden. Sollte die Akte jedoch darunter zurückfallen, müssten sofortige Abgaben in Richtung 8,60 und möglicherweise noch 8,40 Euro zwingend einkalkuliert werden. Das favorisierte Long-Szenario müsste in diesem Fall zunächst verschoben werden, bis die Voraussetzungen wieder stimmen.

Widerstände: 8,92; 9,00; 9,05; 9,16; 9,27; 9,36 Euro

Unterstützungen: 8,77; 8,71; 8,60; 8,49; 8,39; 8,30 Euro

E.ON in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2018 - 04.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ENAG999

E.ON in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2014 - 04.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ENAG999

