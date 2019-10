Hypoport 5.91% Sargnagel (00YX8175): Starke Zahlen - weiter so (07.10. 08:41) >> mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport Hypoport 5.91% finelabels (FLB1899): Mein Depotwert Hypoport zieht kräftig an. Hintergrund ist eine Meldung, dass das Transaktionsvolumen auf der Plattform Europace im abgelaufenen Quartal um fast ein Viertel auf € 18,5 Milliarden angewachsen ist. Charttechnisch bewegt sich die Aktie seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne zwischen € 220 und € 255; aktuell rd. € 249. Ein Ausbruch über € 255 könnte eine dynamische Bewegung gegen Norden auslösen. (07.10. 08:21) >> mehr comments zu Hypoport: www.boerse-social.com/launch/aktie/hypoport Bayer 0.98% Einstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...