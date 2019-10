Das heimische Photovoltaikunternehmen PV-Invest GmbH begibt einen Green Bond mit zwei Laufzeiten, der Zeichnungsstart ist der 7. Oktober 2019. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Wie bereits in den letzten Jahren können Anleger zwischen einer siebenjährigen Laufzeit mit einer jährlichen Verzinsung von 4.15% p.a. oder einer zehnjährigen Laufzeit mit einem Zinssatz in Höhe von 4.5% p.a. wählen. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro sind die Green Bonds sowohl für den Privatanleger als auch für institutionelle Investoren konzipiert. Den Emissionserlös wird das Unternehmen überwiegend in neue PV-Kraftwerke investieren. "Wir haben eine große Zahl interessanter Photovoltaik- und ...

