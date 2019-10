Die Freenet-Anleger erlebten in der vergangenen Woche ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem Freitagsschlusskurs von noch 18,68 Euro ging es ab Montag mit den Papieren des Telekommunikations-Unternehmens zunächst hinauf bis über 19 Euro. Nach einem Rücksetzer auf 18,61 Euro am Mittwoch erklomm Freenet vor dem Wochenende dann wieder die 19-Euro-Marke. Offenbar war der Markt sich nicht so recht einig darüber, was eine zuvor erfolgte Kampfansage wirklich für das Unternehmen zu bedeuten hat. Wertverlust ... (Achim Graf)

