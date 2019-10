Das Angebot umfasst unterschiedliche Ex-geschützte Modellvarianten im einheitlichen, schlank ausgeführten GRP-Gehäuse. Die Markierung ist auf eine abhängende Scheibe aufgebracht - sie kann von beiden Seiten eines Weges mit einer Erkennungsweite von 30 m gut erkannt werden und erspart so in Durchgängen die Installation einer zweiten Leuchte. Anschaffungs- und Betriebskosten für eine normkonforme Sicherheitsbeleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen ...

