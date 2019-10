Durch das Eintauchen der Kontaktstelle in die Testflüssigkeit entsteht bei vorhandener Benetzungsfähigkeit eine schwarze Farbreaktion. In diesem Fall ist von einer sauberen und qualitativ guten Metallisierung auf dem Bauteil auszugehen und die Bauteile können in der Fertigung eingesetzt werden. Ist keine Farbreaktion sichtbar, so ist vor allem bei chemisch Zinn wahrscheinlich, dass die intermetallische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...