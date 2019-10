Bund, Länder und die von ihnen beauftragte Bundesbank müssen für Pensionen Milliarden investieren. Niedrige Zinsen drücken die Rendite der öffentlichen Fonds. Trotzdem können Private von den Geldmanagern lernen.

Zehn Tage vor Greta Thunbergs Wutrede auf dem UN-Gipfel trifft sich Frankfurts Finanzelite in der Bundesbank. Es geht um Klima, Geldanlage und die Rolle der deutschen Notenbank als Verwalter von Pensionsgeldern. "Klimarisiken sind Quelle von Finanzrisiken", sagt Sabine Mauderer, im Bundesbank-Vorstand verantwortlich für deren Geldmanager. Unternehmen, die nicht auf klimafreundliche Technologie setzten, seien gefährdet. So sollen alle, die mehr als fünf Prozent vom Umsatz mit Kohle oder Öl machen, in diversen staatlichen Depots keinen Platz mehr finden.

Mauderers Wort hat Gewicht - die Deutsche Bundesbank ist ein wichtiger staatlicher Anleger. Sie managt für den Bund, die Länder und diverse Sozialkassen Kapital. Daneben investieren die Bundesländer und einige öffentliche Stiftungen auch direkt am Kapitalmarkt.

Der Staat muss Milliarden anlegen, weil Steuermittel allein nicht reichen, um Beamtenpensionen zu finanzieren. Bis 2050 werden Bund, Länder und Kommunen rund 1,5 Billionen Euro für die Versorgung von Beamten ausgeben, schätzt der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen. "Zwischen 2020 und 2030 fällt die Hauptlast an, das wird die Haushalte der Länder sprengen", sagt er.

Um das zu vermeiden, bauen Bund und Länder Fonds auf. Deren Erträge sollen Pensionslasten, aber auch Kosten für Pflege oder die Endlagerung des Atommülls finanzieren. Die Länder teilen ihre Pensionsgelder in der Regel in zwei Hälften auf. In eine Versorgungsrücklage für schon bestehende Pensionsansprüche, die sie von Börsenprofis der Banken managen lassen. Und in Versorgungsfonds für neue Beamte. Für die bildet die Bundesbank Indizes nach und kauft börsennotierte Indexfonds (ETFs), vor allem aber Anleihen.

Die staatlichen Geldmanager machen ihren Job zum Teil so gut, dass Privatanleger für sich fünf Regeln ableiten können.

1. Häufiges Umschichten vermeiden

Staatliche Fonds haben feste Anlageregeln. Sie schreiben etwa vor, welches Rating eine Anleihe haben muss oder in welchem Index Aktien sein sollten. Für Hochzinsanleihen, Nebenwerte oder Papiere in Fremdwährungen ist meist kein Platz. Portfolios, die der Staat managt, sind daher mit dem Kern eines privaten Wertpapierdepots zu vergleichen - mit dem, was Anleger langfristig halten sollten.

Anlagegrundsätze wie die von Pensionsfonds sind auch für Privatanleger sinnvoll. Denn Disziplin hebt die Rendite. "Langfristig zahlt sich ein stabiler Mix aus verschiedenen Vermögensklassen mehr aus als hektisches Umschichten", sagt Stefan Kemmler, Geschäftsführer der Honorarberatung Rheinplan in Köln. Timing ist meist Glücksache, es falle Anlegern schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zum Beispiel Aktien zugunsten von Anleihen oder Gold zu verkaufen.Die Bundesbank kauft und hält Wertpapiere, sie handelt eher selten mit ihnen. Anleihen bleiben bis zum Laufzeitende im Portfolio. Aktien fliegen raus, wenn die Indizes angepasst werden. Im Dax passierte das kürzlich beim Aufstieg von Turbinenbauer MTU und dem Abstieg von Thyssenkrupp. Anders als viele Pensionsfonds baut die Bundesbank die Indizes in Eigenregie nach. Gelegentlich nutzt sie auch ETFs. ...

