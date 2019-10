Bosch setzt die SiC-Schaltkreise in seinen eigenen Leistungselektronik-Komponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge ein. Heute fährt kein Auto mehr ohne Halbleiter. Derzeit enthält jedes neu vom Band rollende Fahrzeug mehr als 50 integrierte Schaltkreise.

Im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Silizium-ICs bieten SiC-Halbleiter eine deutlich bessere elektrische Leitfähigkeit. Dies ermöglicht höhere Schaltfrequenzen und sorgt zum anderen dafür, dass deutlich weniger Energie in Form von Wärme verloren geht. Laut Bosch-Geschäftsführer Harald Kröger soll sich damit die Reichweite bei elektrischen Antrieben um sechs Prozent erhöhen lassen.

Die Herstellung der SiC-Schaltkreise findet in Boschs Werk in Reutlingen statt, in dem das Unternehmen seit Jahrzehnten integrierte Schaltkreise fertigt. SiC sorgt durch den geringeren Energieverlust durch Wärmebildung dafür, dass die Leistungselektronik ...

