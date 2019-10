Allein die Türkei hat im August mehr als 40 Tonnen des Edelmetalls gekauft - ausgerechnet zu Höchstpreisen. Auch Russland und China bleiben aktiv.

Die türkische Notenbank weitet ihre Goldkäufe massiv aus. Im August lagerten die Zentralbanker rund 41 Tonnen in die staatlichen Tresore ein, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des World Gold Council (WGC) hervorgeht. Das war der höchste Wert für die Türkei in der bis Januar 2002 zurückreichenden Monatsstatistik des WGC.

Damit stand die Türkei für drei Viertel der gesamten Goldnachfrage der globalen Notenbanken. Diese kauften im August insgesamt rund 61 Tonnen des Edelmetalls.

Auch die Zentralbanken von Russland und China haben zuletzt ihre Goldkäufe fortgesetzt, wenn auch in geringerem Umfang als in den Vormonaten: Russland kaufte 11,3 Tonnen Gold, China 5,9 Tonnen.

Krishan Gopaul, Analyst beim WGC, sagt: "Die weltweite Unsicherheit bleibt auf hohem Niveau und es sieht nicht danach aus, dass sich daran etwas ändert. Vor diesem Hintergrund halten die Zentralbanken daran fest, den Anteil von Gold in ihrer Währungsreserve zu erhöhen."

Besonders die russischen Notenbanker haben einmal mehr großes ...

