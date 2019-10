Die Pressemitteilungen der vergangenen Monate sind voll mit Meldungen über Großbrände: Im bayrischen Cham brennt eine Industriehalle vollständig ab. 465 Feuerwehrleute können dies nicht verhindern. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden könnte sich auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen, denn außer der Industriehalle wurden auch besonders hochwertige Anlagen wie Galvanikmaschinen und Säurebecken zerstört.

In Sittensen werden bei einem Großbrand auf dem Industriegelände eines Herstellers von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen eine große Werkzeughalle mit Lackiererei und Büroräumen sowie 15 Sattelzugmaschinen ein Raub der Flammen. Der Schaden geht ebenfalls in die Millionen. Zwei Tage dauern die Löscharbeiten in einem Essener Gewerbegebiet. Das betroffene Unternehmen produzierte Grillkohle und Grillanzünder, die wie Brandbeschleuniger wirken und die Arbeit der Feuerwehr zusätzlich erschwerten.

Brandfolgeschäden und Betriebsausfall

Szenarien wie diese wiederholen sich fortlaufend in den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn sich ein Brand erst einmal zum Vollbrand entwickelt hat, dann sind erhebliche Brand-, Brandfolge- und Löschwasserschäden vorprogrammiert.

Zusätzlich zu den direkten Konsequenzen des Brandschadens haben die betroffenen Betriebe häufig mit massiven Image-Problemen und Betriebsausfällen zu kämpfen. Liefervereinbarungen können nicht mehr eingehalten werden, Kunden wechseln den Anbieter und Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs. Es dauert oftmals Jahre, bis sich ein Unternehmen vollends von einem Brandereignis erholt hat. Manche schaffen es gar nicht und gehen in der Folge insolvent.

Die Beachtung, die dem anlagentechnischen Brandschutz zukommt, kann entsprechend kaum groß genug sein. Herkömmliche Brandmelder haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Je nachdem, ob es sich um ...

