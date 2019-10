Im Mittagshandel wird die Gemeinschaftswährung mit 1,0976 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen.Zum Franken steht der Euro mit aktuell 1,0913 Franken wieder oberhalb der 1,09er Marke, unter die er im Laufe des Vormittags kurzzeitig gefallen war. Wie es in einem aktuellen Kommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...