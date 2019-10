Aus dem geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland, nämlich 1964, leben aktuell 1.357.304 Menschen in der Bundesrepublik. Wenn wir unterstellen, dass ein potenzieller Nachfolger eines Unternehmers 30 Jahre jünger ist, d.?h. Jahrgang 1994, dann weist das statistische Bundesamt aus, dass in diesem Jahrgang lediglich 769.603 Menschen in Deutschland leben. Wenn wir weiterhin unterstellen, dass die Anzahl der potenziellen Nachfolger prozentual genauso hoch ist wie die der Unternehmer/innen, dann wird deutlich, dass es weitaus weniger Menschen gibt, die den Weg in die Selbständigkeit wagen werden als in der Generation der Baby-Boomer.

Aktuell kommt hinzu, dass in Zeiten guter konjunktureller Lage - und das kann man für das Elektrohandwerk derzeit sehr wohl behaupten - das Interesse, sich selbstständig zu machen, immer geringer ist als in Zeiten einer Konjunkturflaute.

In Krisenzeiten wählen viele Menschen aus Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes den Weg in die Selbstständigkeit. Ob dies die richtige Strategie auf dem Weg ins Unternehmertum darstellt, sei dahingestellt.

Welche Möglichkeiten bleiben einem Unternehmer, der nicht das Glück hat, dass aus seinem Familienkreis ein Nachfolger parat steht, der engagiert und mit hoher Leistungsbereitschaft den Betrieb führt? Die Tabelle 1 gibt hierzu passende Antworten.

Ohne Kaufpreis keine qualifizierten Verhandlungen

Die Erfahrungen der Unternehmensberatung Heckner zeigen: Egal, ob ein Mitarbeiter, ein Externer oder ein anderer Betrieb das Unternehmen übernehmen ...

