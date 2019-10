Gutes Image, hohes Verbraucherinteresse: Thomas Cook und Neckermann zählten bislang zu den Schwergewichten des deutschen Reisemarkts. Kein Reiseanbieter war bislang beliebter - mit einer Ausnahme.

Von der Insolvenz von Thomas Cook sind auch die Reisemarken Neckermann, Bucher Reisen und Öger Tours betroffen. Wie es mit diesen Marken weitergehen wird, steht noch nicht fest. Zurzeit können über diese Marken jedenfalls keine Reisen gebucht werden, wie man auf deren Webseiten aktuell erfährt.

Viele Deutsche haben von der Insolvenz und den betroffenen Tochter-Unternehmen in Deutschland gehört. In unserem YouGov-Markenmonitor BrandIndex hat sich die Aufmerksamkeit innerhalb einer Woche jeweils mindestens verdoppelt. Sie misst, wie viele Menschen von einer Marke kürzlich etwas wahrgenommen haben. Bei Thomas Cook sind es aktuell 64 Prozent. Der hohe Wert bedeutet, dass die deutliche Mehrheit der Deutschen mitbekommen hat, dass Thomas Cook insolvent ist. Der BrandIndex zeigt ebenfalls, dass die allermeisten diese Nachricht als negativ bewerten. Und: Über keine andere Reise-Marken wird derzeit so viel gesprochen wie über Thomas Cook und Neckermann.

Beliebtheitsreihenfolge: Tui, Thomas Cook, Neckermann

