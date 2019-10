Bereits zahlreiche Zusagen für den 4. Hamburger Investorentag - ICF als exklusiven Bankingpartner gewonnen DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Bereits zahlreiche Zusagen für den 4. Hamburger Investorentag - ICF als exklusiven Bankingpartner gewonnen 07.10.2019 / 14:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 07.10.2019 - Die Montega AG wird den nächsten Hamburger Investorentag - HIT am 04. Februar 2020 erstmals mit Unterstützung der ICF BANK AG ausrichten. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Damit gewinnt das Hamburger Researchhaus einen stark aufgestellten Bankingpartner hinzu. Gemeinsam streben beide Akteure an, den Hamburger Investorentag als eine Pflichtveranstaltung in der deutschsprachigen Small- und MidCap-Landschaft zu verankern. Für die Anfang Februar stattfindende 4. Auflage der Kapitalmarktkonferenz haben sich mit ADVA Optical Networking, Amadeus FiRe, DEAG, Delticom, Intershop Communications, Medios, Netfonds, New Work (XING), QSC, Ringmetall, SBF, SINGULUS TECHNOLOGIES, SMT Scharf, Wacker Neuson, wallstreet:online sowie Wüstenrot & Württembergische bereits 16 attraktive Unternehmen angemeldet. Das finale Teilnehmerfeld wird Montega zeitnah bekannt geben. Für institutionelle Investoren und Fachpressevertreter ist die Teilnahme am HIT wie gewohnt kostenlos. Die Kooperation mit der ICF BANK und das Teilnehmerfeld kommentiert Alexander Braun, Vorstand von Montega, wie folgt: "Wir haben ICF bei diversen Projekten stets als zuverlässigen und professionellen Partner kennengelernt. Wir freuen uns, dass wir diese Zusammenarbeit nun intensivieren und den HIT gemeinsam weiterentwickeln. Den guten Mix aus kleineren und mittelständischen Unternehmen sehen wir als klaren USP des Formats. Wir sind sehr stolz, dass der HIT so gut angenommen wird." Martin Schmeißer, Head of Equity und Debt Capital Markets der ICF BANK, ergänzt hierzu: "ICF betreut seit vielen Jahren erfolgreich kleinere und mittelständische Unternehmen in allen Kapitalmarktbelangen, sowohl bei der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung als auch im Bereich Handel und Designated Sponsoring. Wir sehen in der Partnerschaft mit Montega zum Hamburger Investorentag von daher einen perfekten "Fit" und freuen uns darauf, dieser hochwertigen Veranstaltung gemeinsam mit Montega eine noch höhere Marktwahrnehmung zu verschaffen." Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Über ICF BANK Die ICF BANK AG ist mit ihren über 75 Mitarbeitern eine der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind das Market Making u.a. in Aktien, Renten und Fonds, Execution Sales und Sales Trading für nationale und internationale Kunden, die Entwicklung und Berechnung von Customized Indices, Corporate Finance und Designated Sponsoring sowie die Entwicklung und Umsetzung zukunftweisender Marktmodelle und IT-Lösungen. Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de www.hamburger-investorentag.de - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ 07.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 886285 07.10.2019 AXC0139 2019-10-07/14:14