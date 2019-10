Der hohe Preis sowie die reduzierte Nutzlast müssen beim Elektroantrieb nicht grundsätzlich einer Anschaffung entgegenstehen. Sicher zählen auch Sympathiewerte wie die ungehinderte Fahrt in der Umweltzone, der Fahrspaß oder die hohe Akzeptanz beim Kunden - Letzteres kann der Fachunternehmer geschickt für sein Marketing berücksichtigen.

Allerdings zeigt sich: Wer sich intensiv mit der Anschaffung eines Elektroautos auseinandersetzt, trifft auf komplexe Zusammenhänge. Da haben selbst widersprüchliche Aussagen von Experten ihre Berechtigung und lassen dem Entscheider eher die Qual der Wahl.

In der Stadt eine Überlegung wert

Dennoch: Wer täglich ein Auto benötigt, um Entfernungen bis zu etwa 80?km zurück zu legen, kann dies durchaus mit einem E-Fahrzeug realisieren. Dann entfällt die Sorge um eine limitierte Reichweite und die Suche nach einer Ladesäule. Man kann nahezu emissionsfrei unterwegs sein, was für manchen Ballungsraum sicher von Vorteil ist.

Doch eine solche Betrachtung wirft Fragen zur ökologischen Bilanzierung auf. Da hat zum einen die energieaufwändige Herstellung des Akkus hohe Bedeutung. Und ein weiterer Punkt im Für und Wider ist besonders wichtig: Es würde erst recht keinen Sinn machen, das Fahrzeug mit Kohle-Strom statt regenerativ erzeugter Energie übers Ladekabel zu versorgen (Bild?1).

Marken bauen Angebot langsam auf

Der Anteil batteriebetriebener leichter Nutzfahrzeuge ist bislang verschwindend gering. Das Modellangebot erweitert sich allmählich und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt sicher nicht zu Gewerbetreibenden, die genau auf die Betriebskosten achten. Aus Sicht von Marketing-Strategen darf das so nicht bleiben in den nächsten Jahren.

Renault hat seit längerem das Kürzel Z.E. (Zero Emission = Null Emissionen vor Ort) etabliert und stattet damit seine Serie von Elektrofahrzeugen aus. Inzwischen gibt es den Kangoo Z.E. in zweiter Generation (Bild?2) mit modifizierter Technik, von der auch der ebenfalls in Serie gebaute Transporter Master Z.E. (Bild?3) sowie der Cityflitzer Zoe Cargo Z.E. (Markteinführung Herbst 2019) profitieren. Eng verbunden mit Renault ist die Marke Nissan, die den Lieferwagen e-NV200 im Programm hat.

Der französiche PSA-Konzern hat das Angebot eines E-Antriebs seit einigen Jahren in der Lieferwagenklasse platziert: durch die beiden nahezu baugleichen 2,2-Tonner Citroën Berlingo Electric und Peugeot Partner Electric. Für das Modelljahr 2020 gibt es jeweils ein Facelift und die E-Varianten müssen momentan bei der Markteinführung den Verbrennern den Vortritt lassen.

Aus Italien kam längere Zeit das einzige Angebot für einen Transporter mit Batterieantrieb: Es ist der Iveco Daily Electric, der sich somit zu den Pionieren in der E-Mobilität zählen darf. Fiat hat in diesem Sommer mit einem Ducato-Prototyp klargemacht, dass im Laufe des nächsten Jahres ebenfalls mit einem E-Antrieb zu rechnen ist.

China treibt die E-Mobilität in großem Stil voran, konzentriert sich aber stark auf den heimischen Markt. Lediglich der Transporter Maxus EV80 aus dem Konzern Saic kommt derzeit über die Importeure Maske sowie Leaseplan bis nach Deutschland.

