Die Media and Games Invest plc (MGI) wirft eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2R4KF) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro in den Ring und der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich bereits mit einer Zeichnung an der Anleihen-Neuemission beteiligt.

Zinskupon zwischen 6,75% und 7,25% p.a.

ANLEHE CHECK: Die Media and Games Invest plc emittiert eine nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro (Mindest-Order-Summe bei der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission 100.000 Euro). Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,75-7,25% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 11.01., 11.04., 11.07. und 11.10.) ausgestattet und hat eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...