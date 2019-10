Tokio, 7. Oktober (WNM) - Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe verteidigt den Gebrauch von Plastik als zivilisatorische Errungenschaft. "Wir sollten Plastik nicht als Feind behandeln und diejenigen, die es benutzen, nicht ausschließen", sagte Abe in einer Rede am Sonntag auf einer Tagung des Forums für Wissenschaft und Technologie in Kyoto, berichtet die Business Times. "Notwendig ist ein angemessenes Management des Mülls und die Suche nach Lösungen durch Innovation." Japan ist nach Angaben der japanischen Außenhandelsorganisation (Jetro) der drittgrößte Exporteur von Plastikabfällen weltweit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...