Sensoren zur kontinuierlichen Überwachung von Füllstands und Niveau arbeiten nach unterschiedlichen Messprinzipien. Die Auswahl des geeigneten Messgeräts hängt vor allem ab vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen. Einige Beispiele: Kapazitive Füllstandssensoren registrieren besonders gut flüssige, aber auch feste Medien, sofern das Medium die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden verändert (Kondensator-Prinzip). Zur Füllstandabfrage leitfähiger Medien eignen sich konduktive Füllstandsrelais. Sie ermitteln den Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode und schalten bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle ein Relais.

Umgebung wirkt sich nicht aufs Ergebnis aus

Als Alternative für Füllstandsmessungen von flüssigen Medien, insbesondere in offenen Behältern, Tanks, Becken oder auch Brunnen, eigen sich Seilsonden oder hydrostatische Füllstandssensoren. So lässt sich der Füllstand mit nur einem einzigen und überdies einfach zu installierenden Sensor kontrollieren. Für den konkreten Einsatz muss man lediglich das für die Behälterhöhe passende Gerät mit den entsprechenden Druckbereichen auswählen; weitere Einstellungen am Sensor selbst sind nicht erforderlich. Seilsonden gelten als völlig wartungsfrei und ermöglichen zudem eine sehr ...

