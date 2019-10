Das britische Angebot von vergangener Woche wirft Probleme auf. Aber dass London überhaupt Vorschläge nach Brüssel schickte, wird als Fortschritt gesehen. Schon ist von einer Fristverlängerung bis März 2020 die Rede.

Als Großbritanniens Premier Boris Johnson vergangenen Woche seine Brexit-Vorschläge an EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker schickte, dauerte es nicht lange, bis aus Brüssel negative Kommentare kamen. Das 44seitige Dokument zu Irland werfe Probleme auf, hieß es. Es sei nicht klar, wie der europäische Binnenmarkt erhalten werden solle.

Ein vertrauliches Protokoll der Brexit-Expertenrunde vom vergangenen Mittwoch zeichnet jedoch ein sehr viel differenzierteres Bild der Reaktion in Brüssel. So zeigte sich die EU-Kommission sichtlich erleichtert, dass Großbritannien nach Monaten der Verzögerung endlich ein Dokument in Brüssel ablieferte. "Die EU-Kommission hat den Eindruck, dass das Vereinigte Königreich bereit ist, die Verhandlungen fortzuführen", heißt es in dem Dokument, das der WirtschaftsWoche vorliegt. "Wir haben also eine gemeinsame Basis für einen weiteren Austausch."

Nachdem Brüssel lange auf dieses Dokument warten musste, ist die EU-Kommission zufrieden, dass London an Gesprächen tatsächlich interessiert ist - und der harte Brexit, von dem Johnson so gerne spricht, offenbar doch nicht seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...