Die Mehrheit der US-Investoren ist nicht nur wegen des Handelsstreits skeptisch. Analysten rechnen mit den schwächsten Quartalsbilanzen seit 2016.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Zollstreit zwischen den USA und China sind Anleger in den USA in Deckung gegangen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,5 Prozent schwächer bei 26.445 Punkten.

Für die anderen wichtigen Indizes ging es ebenfalls abwärts: Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 2943 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte ebenfalls 0,3 Prozent auf 7959 Punkte ab.

Die Gespräche zwischen den USA und China gehen am Donnerstag in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...