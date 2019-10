Waren es die Nachwirkungen einer Meldung vom Freitag oder doch die Prognose einer bedeutenden US-Bank? Tatsache ist, dass die Aktie von Wirecard am Montag wieder deutlich Boden gut gemacht hat. Es war der zweite Erholungstag in Folge, nachdem die Papiere des Zahlungsdienstleisters zuvor mächtig abgegeben hatten. Zeitweilig standen mehr als 145 Euro auf dem Kurszettel, nachdem Wirecard in der Vorwoche kurzzeitig auf 137,20 Euro abgerutscht war. Ganz gleich, was den Impuls nach oben gab - wirklich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...