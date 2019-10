Die Fachmesse SPS will nach eigenen Angaben das komplette Spektrum der smarten und digitalen Automation abbilden - vom einfachen Sensor bis hin zu intelligenten Lösungen, vom bereits Machbaren bis zur Vision einer umfassend digitalisierten Industriewelt. Keine Frage, dass auch Siemens vom 26. bis 28. November in Nürnberg dabei sein wird. Unter dem Motto "Digital Enterprise - Thinking industry further" zeige man branchenspezifische Anwendungen sowie "Zukunftstechnologien für die digitale Transformation ... (Achim Graf)

