Tagesausblick für 8.10.: DAX erholt sich. Bayer, Osram und ThyssenKrupp im Fokus!

Die Aktienbarometer starteten fester in die neue Woche. Unterstützung kam einmal mehr von der Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Meldungen zufolge sollen am Donnerstag neue Gespräche starten. Gleichzeitig bremsten der schwache Auftragseingang und der tiefe Konjunkturindex Sentix aus Deutschland eine stärkere Aufwärtsbewegung. Zum Handelsschluss verbuchte der DAX ein Plus von rund einem Prozent auf 12.100 Punkte und der EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 3.470 Punkte.

Die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen blieb im Bereich von minus 0,57 Prozent stabil. Gold konnte die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze verteidigen. Öl setzte die Erholung vom Freitag fort. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude um rund 2 Prozent auf 59,6 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs legte heute den fünften Tag in Folge zu und kratzt an der Marke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Bayer wurden die anstehenden Glyphosat-Schadensersatzverfahren auf nächstes Jahr verschoben. Das berichtete heute das Handelsblatt. Hintergrund der Verschiebung ist die Hoffnung auf einen möglichen Vergleich. Bayer engagierte kürzlich den US-Staranwalt Ken Feinberg als Schlichter im Glyphosatverfahren. Die Anleger quittierten die Nachricht mit einem deutlichen Kursplus. Bei der Deutschen Lufthansa drohen neue Streiks. Investoren ließen sich davon jedoch nicht beirren. Vielmehr sorgte die jüngste Konsolidierung am Ölmarkt für gute Stimmung. Dialog Semiconductor kauft Chip-Entwickler Creative Chips und baut damit den Bereich "Internet of things" aus. Die Aktie zeigte sich heute deutlich fester. Die Aktie von Gerresheimer profitierte von positiven Analystenkommentaren. In der zweiten Wochenhälfte präsentiert der Konzern Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. K+S setzte erneut auf der Unterstützung bei EUR 12 auf und erholte sich in der zweiten Tageshälfte. Kommt nun der Rebound? Die Aktie von Osram sackte heute deutlich ab nachdem der Großaktionär ams mit dem Übernahmeangebot zunächst gescheitert ist. Die neue ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz baut den Konzern erneut um. So soll die Holding zusammengestrichen und zwei Sparten aufgelöst werden.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, September

Deutschland - Industrieproduktion, August

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex September,

USA - Rede von FED-Chef, Powell

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.180/12.250 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.700/11.800/11.880 Punkte

Der DAX arbeitete sich heute schrittweise nach oben und schloss im Bereich von 12.100 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 12.170 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke hat der Index Luft bis 12.300 Punkte und im weiteren Verlauf sogar bis 12.500 Punkte. Die Anleger sind derzeit jedoch sehr nervös. Solange die Zone 12.170/12.200 Punkten nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern auf 11.900 Punkten gerechnet werden. Unternhalb des jüngsten Tiefs droht gar eine neue Verkaufswelle bis 11.500/11.600 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2019 - 07.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.10.2014 - 07.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 5,79 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 3,78 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.10.2019; 17:35 Uhr

