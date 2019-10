Der nächste Glyphosat-Prozess wird verschoben, ein Vergleich mit den fast 20.000 Klägern in den USA scheint näher zu rücken. Eine Einigung würde alle bekannten Dimensionen sprengen. Worauf es jetzt für Bayer ankommt.

Klagen, zumal in den USA, ist Bayer gewohnt. Zehntausende Amerikaner haben das deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahren - wegen mutmaßlich schädlicher Nebenwirkungen von Medikamenten - verklagt. Am Ende stand immer ein Vergleich. 775 Millionen zahlt Bayer im Fall des Gerinnungshemmers Xarelto, der angeblich unerwünschte Blutungen auslöste. Darauf einigten sich Konzern und Kläger im Frühjahr. Patientinnen, die Bayer-Verhütungspillen eingenommen hatten (Thrombosegefahr) erhielten vor fünf Jahren knapp zwei Milliarden Dollar. Und bei dem Cholesterinsenker Lipobay, der in Kombination mit einem anderen Präparat angeblich zu Muskelschwäche und Tod führte, waren es zu Beginn des Jahrtausends 1,1 Milliarden Dollar.

Gegen die Summen, die auf Bayer in der Causa Glyphosat zukommen können, wirken diese Beträge gering. Von Vergleichssummen um zehn Milliarden Dollar und mehr ist dabei die Rede.

Über 18.000 Klagen sind vor allem gegen das Bayer-Pflanzenschutzmittel Roundup, das Glyphosat enthält, in den USA anhängig. Das ist der Stand vom Juli, mittlerweile dürften es noch mehr geworden sein. Die Kläger prozessieren, weil Glyphosat angeblich Krebs auslöst. Bayer bestreitet das entschieden und beruft sich dabei auf zahlreiche Studien und auf die Genehmigung von Zulassungsbehörden in aller Welt. Glyphosat sei ...

