Die Desma gehörte zu den ersten Maschinenbauern, die konkrete Lösungen im Bereich der vernetzten Produktion - Industrie 4.0 - entwickelt hat. Inzwischen beeinflussen Megatrends wie der demografische Wandel, die fortschreitende Digitalisierung, die immer knapper werdenden Rohstoffe und nicht zuletzt der sich immer stärker abzeichnende Klimawandel auch industrielle Prozesse. Herausforderungen, denen mit den richtigen Produkten für eine effiziente und automatisierte Produktion begegnet werden kann. Desma ist bereits auf dem Weg zum maschinenbauenden Dienstleister, der sich in die Prozesse seiner Geschäftspartner integriert. Hierzu hat das Unternehmen die Initiative desmatters (www.desmatters.biz) ins Leben gerufen. In Düsseldorf wird im Livebetrieb an vier Maschinen demonstriert, wie neue Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Rückverfolgbarkeit und Energieeffizienz die Produktion von Elastomerteilen vereinfachen. Von besonderer Bedeutung sind die ergänzenden Services. Auf dem 400 qm großen Stand entsteht ein Erlebnisraum mit vier Live-Maschinenanwendungen unter Produktionsbedingungen.

Wissen wo es herkommt - Rückverfolgbarkeit

Industrie 4.0 und auch die damit verbundene Forderung nach Rückverfolgbarkeit von Produktionsdaten steht ganz oben auf der Agenda von allen Herstellern von Elastomerkomponenten. Auf der K wird eine D 968.250 ZO Benchmark 750 S3 mit Flex Cell vorgeführt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...