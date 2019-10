Die Zugsparte von Siemens profitiert vom Bahnboom. Doch chinesische Konkurrenz bedroht den Erfolg. Ein neuer Anlauf für eine Fusion mit Frankreichs Alstom wird wahrscheinlicher - wenn eine mächtige Deutsche mitspielt.

Das Lokomotivenwerk von Siemens in München-Allach läuft wie ein Uhrwerk - und daran ist Thilo Steinberg nicht ganz unbeteiligt. Der Leiter der Produktion ist zuständig für Prozessoptimierung und zeigt stolz auf seine Kollegen, die mithilfe von Exoskeletten schwere Gewichte tragen und mit Augmented-Reality-Brillen Maschinen einstellen. Im Werk sitzt jeder Handgriff. "Unsere Taktung ist flexibel und liegt aktuell bei 1,4 Tagen", sagt Steinberg zufrieden.

1,4 Tage - so lange dauert es, bis die meterlangen Bleche in der Fabrik auf ihrer Reise durch die Hallen zu Trägern geschweißt, mit Kabelbäumen bestückt und mit Schaltkästen hochgerüstet werden - und schließlich als fertige Loks abnahmebereit sind. "Vor ein paar Jahren lag die Taktung pro Lok noch bei mehreren Tagen", sagt Steinberg - kurze schwarze Haare, Anfang 40, legeres Outfit mit Hemd und Jeans. Der enormen Nachfrage wegen haben die Siemensianer die Produktionszeit drastisch verkürzt. Steinberg verspricht: Es kann noch schneller gehen.

Doch der Superlativ in der Produktion und Steinbergs gute Laune können über eins nicht hinwegtäuschen: Obwohl Siemens Mobility vieles richtig macht, steuert die Sparte in eine ungewisse Zukunft. Die Fusion mit dem französischen Konkurrenten, der Zugsparte von Alstom, wurde wegen Bedenken aus Brüssel im Frühjahr abgeblasen, Siemens sieht sich seither immer stärker bedroht. Der chinesische Zuggigant CRRC hat sich vor wenigen Tagen ein europäisches Werk einverleibt. Siemens in München und Alstom in Paris sind alarmiert - und arbeiten im Hintergrund offenbar an einer Neuauflage der Zugfusion.

Hoffen auf die neue Präsidentin

Die Zeit drängt. Möglicherweise werden sich die beiden Zugbauer Europas noch in diesem Jahr Konkurrenz machen, wenn die Deutsche Bahn 30 Hochgeschwindigkeitszüge ausschreibt - ein Milliardenauftrag. Als Favoriten gelten der ICE 3 von Siemens und der Doppelstock-TGV von Alstom. Und so ringen Manager und Politiker in Berlin, Paris und Brüssel weiter um die Grenzen zwischen einer Wettbewerbspolitik, die viele Zuganbieter garantiert, und einer Industriepolitik, die europäische Champions aufbaut. Beteiligte hoffen auf die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Noch profitieren die Münchner vom weltweiten Boom des Zuggeschäfts - und feierten zuletzt neue Großaufträge. Ein jüngster Deal in Russland sorgt für satte 1,2 Milliarden Euro Umsatz, ein Bahninfrastrukturauftrag aus Norwegen bringt 700 Millionen Euro, der Verkauf von Straßenbahnen nach Deutschland noch einmal 200 Millionen. Die Mobility-Sparte setzte mit Zügen und Bahntechnik 2018 rund acht Milliarden Euro um (siehe Grafik unten).Aber mit dem Kauf des Lokomotivenwerks des deutschen Anbieters Vossloh in Kiel ist CRRC der Markteintritt in Deutschland gelungen. "Bei Siemens Mobility herrscht gerade in der Belegschaft eine spürbare Unruhe seit der Übernahme", sagt Maria Leenen, Geschäftsführerin der Beratung SCI Verkehr. Grund zur Sorge geben die ungleichen Wettbewerbsbedingungen. ...

