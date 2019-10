Wir beschäftigen uns mit den zwei wirklich herausragenden Themen unserer Zeit: der Digitalisierung und dem sinnvollen Einsatz und der Wiederverwertung von Kunststoff," unterstreicht Juliane Hehl, die als geschäftsführende Gesellschafterin die Bereiche Marketing und Technik verantwortet, die Dualität des Ansatzes von Arburg.

Eintauchen in die digitale Welt

An insgesamt zehn interaktiven Stationen der Road to Digitalisation erfahren die Besucher mehr zu Smart Machine, Smart Production und Smart Services. Dazu zählen zum Beispiel der neue Plastifizierassistent zur Materialaufbereitung und für Predictive Maintenance an der Schnecke sowie der Steuerungs-Simulator. Auch die bewährten sechs Assistenzpakete, das Arburg Leitrechnersystem ALS, das Arburg Turnkey Control Module ATCM und der Arburg Remote Service ARS sind auf der K 2019 vertreten. Seit März 2019 ist das Kundenportal Arburg-X-World für Kunden in Deutschland verfügbar. Neben kostenfreien Funktionen wie die zentralen Apps Machine Center, Service Center, Shop und Calendar wird es ab der K 2019 weitere kostenpflichtige Angebote geben, die erheblichen Mehrwert bieten.

Smarter Allrounder kennt das zu produzierende Bauteil

Eine besonders smarte Anwendung zeigt das Unternehmen an einem elek-trischen Allrounder 570 A mit 2.000 kN Schließkraft und Gestica-Steuerung.

In diese ist der neue Füllassistent integriert, das heißt der Allrounder kennt das ...

