Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0975 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am frühen Dienstag etwas zu. Die Gemeinschaftswährung geht am Morgen bei 1,0924 Franken um. Der US-Dollar erzielte zum Franken ebenfalls leichte Gewinne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...