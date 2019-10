Gastronomie-Experte Michael Lidl über die Krise der Steakhaus-Kette Maredo, den Erfolg des Konkurrenten Block House - und den Show-Faktor in Restaurants.

WirtschaftsWoche: Die Steakhaus-Kette Maredo steckt tief in der Krise - Konkurrent Block House geht es gut. Wie kann das sein?Michael Lidl: Maredo und Block House haben die Steakhäuser nach Deutschland gebracht und waren beide über Jahre hinweg erfolgreich. Sie waren das Einstiegs-Segment für ein sonst luxuriöses Produkt: Steaks. Maredo ist jedoch Mitte der 90er-Jahre an Whitbread, einen in Großbritannien ansässigen Restaurantbetreiber, verkauft worden. Zunächst lief es noch ganz gut, Maredo wurde sogar Marktführer. Doch die Führung der deutschen Kette aus Großbritannien heraus gestaltete sich schwieriger als gedacht und die erste Krise zeichnete sich ab. Dann wurde das Unternehmen 2005 in einem Management Buy Out verkauft. Mithilfe von Kosteneinsparmaßnahmen sollte Maredo die Cashcow werden. Die Einsparungen sorgten jedoch nicht für eine nachhaltig bessere Wirtschaftlichkeit. Die Marke wurde nicht weiterentwickelt. Der Umsatz ...

