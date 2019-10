Am Dienstagmorgen kostet ein Barrel der Sorte Brent 32 Cent mehr als am Vortag. Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit verleihen den Ölpreisen Auftrieb.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,67 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 53,03 Dollar.

Zum Wochenauftakt hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei anstehenden Handelsgesprächen zwischen ...

