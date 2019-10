Industrieroboter kommen in der Regel in umgrenzten Umgebungen zum Einsatz, die von Menschen aus Sicherheitsgründen erst dann zugänglich sind, wenn sich der Roboter nicht mehr bewegt. Diese Einschränkung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter steht allerdings auch der Nutzung zahlreicher Vorteile im Weg. Roboter mit autonomen Fähigkeiten würden dagegen eine sichere und produktive Koexistenz von Mensch und Roboter möglich machen.

Sensorik und intelligente Wahrnehmung sind in Roboteranwendungen wichtig, weil die effektive Leistungsfähigkeit von Robotersystemen in hohem Maße von der Performance der Sensoren abhängig ist, die diese Systeme mit essenziellen Daten versorgen. Die heutige breite Spanne ausgefeilter und präziserer Sensoren bewirkt gemeinsam mit Systemen, die alle diese Sensordaten zusammenführen können, dass Roboter immer bessere Wahrnehmungs- und Bewusstheits-Fähigkeiten erlangen.

Verlagerung der Verarbeitung am Edge

Machine Learning (ML) gliedert sich in zwei Teile, Training und Inferenz, und beide Teile lassen sich auf vollkommen verschiedenen Verarbeitungsplattformen ausführen. Das Training erfolgt in der Regel offline auf Desktops oder in der Cloud und besteht darin, große Datenmengen in ein neuronales Netz einzuspeisen. Weder die Echtzeit-Performance noch der Stromverbrauch sind in dieser Phase ein Thema. Das Resultat der Trainingsphase ist ein trainiertes KI-System (künstliche Intelligenz), das im praktischen Einsatz eine bestimmte Aufgabe ausführen kann. Dabei kann es sich um das Untersuchen einer Flasche an einer Fertigungsstraße, das Zählen und Verfolgen von Menschen in einem Zimmer oder das Erkennen von Falschgeld handeln.

Damit sich aber die an die KI geknüpften Erwartungen in verschiedenen Branchen erfüllen können, muss das Fusionieren der Sensordaten zumindest beinahe in Echtzeit erfolgen. Die Designer müssen daher die ML- und Deep-Learning-Modelle an die Edge auslagern, während die Inferenz in dem jeweiligen eingebetteten System installiert ist.

Das dezentralisierte Modell künstlicher Intelligenz

Grundlage des dezentralisierten KI-Modells sind hochintegrierte Prozessoren mit folgenden Eigenschaften:

reichhaltige Peripherieausstattung für den Anschluss unterschiedlicher Sensoren

leistungsfähige Verarbeitungs-Ressourcen für Bildverarbeitungs-Algorithmen

Möglichkeiten zur Beschleunigung von Deep-Learning-Inferenzen

Alle diese Fähigkeiten gilt es zudem effizient, mit relativ geringem Stromverbrauch sowie mit wenig Platzbedarf zu implementieren, damit eine Installation am Edge möglich ist.

Mit zunehmender Popularität der ML-Technik werden in zunehmendem Maß sogenannte Inferenz-Einheiten (Inference Engines) verfügbar, die in Bezug auf Stromverbrauch und Abmessungen optimiert sind. Als spezialisierte Hardwarelösungen sind diese Einheiten speziell für die Ausführung von ML-Inferenzen ausgelegt.

Ein integriertes System-on-Chip (SoC) ist im Bereich der Embedded-Systeme häufig eine gute Wahl, denn es beherbergt nicht nur unterschiedliche Verarbeitungselemente, die sich für die Ausführung von Deep-Learning-Inferenzen anbieten, sondern enthält außerdem zahlreiche Komponenten, die notwendig sind, um die Belange einer ganzen Embedded-Anwendung abzudecken. Einige integrierte SoCs bieten Display-, Grafik-, Videobeschleunigungs- und industrielle Netzwerk-Funktionen, sodass eine Single-Chip-Lösung durchaus mehr leisten kann als nur die LM- und KI-Funktionen ...

