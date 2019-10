Die Erholung fortsetzen konnten Europas Börsen zum Wochenauftakt, nach einigen Anlaufschwierigkeiten schafften es die Indices in positives Terrain, der EuroStoxx 50 konnte die Gewinne stetig ausbauen und verzeichnete zum Handelsschluss ein Plus von 0,7%, was den dritten Gewinntag in Folge bedeutete. In Frankreich legte die Börse 0,6% zu, ebenso im Vereinigten Königreich, in Deutschland kam es zu einem Zuwachs von 0,7%. Alle Sektoren in Europa konnten Gewinne erzielen, am besten schlug sich der Index der Chemieunternehmen mit einem Tagesplus von rund 1,3%, auch Lebensmittel- und Getränkehersteller sowie Öl- und Gaskonzerne waren gesucht und verbesserten sich jeweils um rund 1,0%. Die britisch-spanische Fluggesellschaft International Consolidated Airlines Group ...

Den vollständigen Artikel lesen ...