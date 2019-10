Die voestalpine hat in den vergangenen zehn Jahren das Forschungsbudget kontinuierlich um insgesamt 70 Prozent gesteigert und gilt eigenen Angaben zufolge mit einem entsprechenden Etat von 184 Mio. Euro als eines der forschungsintensivsten Unternehmen Österreichs. Die Entwicklungsschwerpunkte liegen auf der forcierten Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, innovativen Konzepten für die Mobilitätsindustrie sowie für eine CO2-reduzierte Stahlproduktion. "Das aktuelle Forschungsbudget von 184 Mio. Euro, das einer Zunahme von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, zeigt einmal mehr den hohen Stellenwert auf, den Innovation im voestalpine-Konzern einnimmt. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden wir konsequent in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...