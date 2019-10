Tagesgewinner war am Montag Mologen mit 5,96% auf 0,82 (28% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,73%) vor Gerry Weber mit 5,38% auf 0,05 (8% Vol.; 1W -14,04%) und Hypoport mit 5,16% auf 244,50 (133% Vol.; 1W 7,00%). Die Tagesverlierer: Aurora Cannabis mit -6,59% auf 4,11 (40% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,38%), Tele Columbus mit -4,31% auf 1,73 (37% Vol.; 1W -1,76%), First Solar mit -3,97% auf 56,96 (280% Vol.; 1W -1,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (61447,42 Mio.), BP Plc (55508,02) und GlaxoSmithKline (16442,22). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei PNE Wind (493%), LPKF Laser (474%) und Williams Grand Prix (458%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist LPKF ...

