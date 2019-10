Die Media and Games Invest plc will in Kürze den Bondmarkt anzapfen: Beabsichtigt wird die Emission einer Unternehmensanleihe. Die genauen Konditionen dürften in Kürze ins Spiel gebracht werden. Heute außerdem in den News: Nordex führt Kapitalerhöhung bei Ankeraktionär Acciona durch und S Immo baut Umtauschanleihe 2019/29 auf 100 Mio. EUR aus. Media and Games Invest plc (MGI) schickt neue Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...