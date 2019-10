Konzerne tun sich schwer, erfahrene IT-Fachkräfte zu halten. Das gilt gerade für Finanzinstitute, die noch alte Großrechner nutzen. So entsteht der Markt für eines der skurrilsten Geschäftsmodelle der Beraterwelt.

Es scheint fast so, als habe Daniel Thomas die Einrichtung seines Büros an sein Geschäft angepasst: schwarzer lederner Chefsessel, großer Konferenztisch, dunkelbraune Holzvertäfelung an der Wand. Thomas" Büro strahlt Solidität aus - und ein klein wenig auch den Geist der Vergangenheit. Thomas ist IT-Chef der Huk-Versicherung aus dem oberfränkischen Coburg und damit auch für eine altehrwürdige - um nicht zu sagen: steinalte - Technologie verantwortlich: die Großrechner aus dem Hause IBM.

Versicherungen und Banken waren die ersten Unternehmen, die diese Technologie eingesetzt haben: Anfang der Fünfzigerjahre erstmals auf den Markt gebracht, haben sich die Großrechner bis heute kaum verändert. Das Problem: So wenig sich die Großrechner gewandelt haben mögen, so sehr tat es die Welt um sie herum. Und so sinkt die Zahl derjenigen, die sich mit dem Betrieb der Rechner auskennen, von Jahr zu Jahr.

Damit drohen ausgerechnet die Unternehmen, die einst die ersten auf dem Weg der Digitalisierung waren, den Anschluss zu verlieren. Selbst wenn sie den einen oder anderen Experten aus dem Ruhestand zurückholen, können sie das Unvermeidliche doch nur verschieben, nicht verhindern. Die Techniker, die sich mit Großrechnern noch so richtig gut auskennen, werden seltener - und damit auch teurer. Und damit gerät für die Unternehmen gewissermaßen die Grundlage ihres Geschäfts in Gefahr: Die Huk-Coburg speichert ihre gesamten Kunden- und Vertragsdaten auf den Großrechnern - Verträge, Adressen, Schadensmeldungen.

Das Überleben dieser Technologie von vorgestern speist deshalb eines der seltsamsten Geschäftsmodelle der Beraterbranche. Während die meisten in dieser Welt mit Begriffen wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz um sich werfen, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, sie würden einen Trend verpassen, haben ein paar IT-Haudegen am anderen Ende der Skala ein wenig glamouröses, dafür aber umso einträglicheres Geschäft gefunden: die Pflege und Instandhaltung uralter IT. Oder wie mancher in der Versicherungsbranche die Experten in diesem Feld auch nennt: die Graubärte aus Gotha.

Technik abschalten? Keine Option

Auch die Huk setzt auf dieses Team von rund 100 Großrechnerspezialisten, die ihr Rüstzeug zum Teil noch in der DDR gelernt haben: den Dienstleister Finanz-Data (Fida) aus dem thüringischen Gotha. "Wir sind so etwas wie eine spezielle Eingreiftruppe für Versicherungen in Deutschland", sagt Unternehmenschef Torsten Nietz, schlank und groß gewachsen, Brille und kurz rasierte Haare.

Wie wichtig Nietz und seine Experten für die gesamte Finanzbranche sind, zeigte sich erst vor wenigen Wochen: Da berichtete die deutsche Finanzaufsicht BaFin von mehr als 500 IT-Pannen bei deutschen Banken in den vergangenen zwei Jahren, mit steigender Tendenz. Vor allem die veralteten IT-Systeme seien für die Probleme verantwortlich, sagt Jens Obermöller, Leiter der IT-Aufsicht bei der BaFin. Diese alte Technologie mache es für Banken immer schwieriger, Wartungsarbeiten vorzunehmen und neue IT-Prozesse einzuführen - auch weil vielfach entsprechend ausgebildetes Personal mit Großrechner-Know-how fehlt, wie es Nietz und seine Kollegen bieten. Die auf den alten Servern laufenden Systeme einfach abschalten? Das ist selbst für den Regulierer Obermöller keine Lösung. Schließlich sei es vor allem die Vernetzung der verschiedenen IT-Systeme untereinander, die für Pannen sorge. "Der Übergang auf moderne Systeme braucht daher seine Zeit", sagt Obermöller.

Großrechner weiterhin gefragt

Und so setzen denn auch Unternehmen rund um den Globus, neben Banken und Versicherungen vor allem die Luftfahrt- und Telekommunikationsbranche sowie Forschungseinrichtungen, ...

