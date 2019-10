Die eigene Batteriefertigung war immer ein großes Plus von Elektroautopionier Tesla. Nur wenige Wettbewerber, darunter der chinesische BYD-Konzern, können auf eine ähnlich lange Erfahrung auf diesem Gebiet zurückgreifen. Dabei wird der Technologie eine entscheidende Schlüsselrolle bei der Elektromobilität zukommen, es geht um Reichweite und Ladezeiten. Und deshalb will sich Tesla offenbar nicht mehr allein auf die eigenen Fähigkeiten verlassen. In der 70ern gegründet "Heimlich, still und leise", ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...