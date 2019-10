Von: Wolfgang Ronzal"War am Freitag bei der 200 Jahrfeier der Erste Bank in der Stadthalle. Tolle Veranstaltung, super Stimmung. War schon bei der 150er und 175er Feier dabei. War 38 Jahre bei der Erste Bank und habe noch immer die Erste-DNA. Melde mich jetzt noch immer gelegentlich am Telefon mit Erste Bank, auch wenn am Display die Nummer der Schwiegermutter aufscheint. einfach Gewohnheit. Beim Spazieren im Park setze ich mich immer auf die erste Bank, selten auf die zweite Bank. Habe mich auch als Werbefigur für die Erste Bank beworben, sie haben dann aber einen Engländer genommen, George. Obwohl: Wolfgang, das älteste Banking Österreichs hätte ja auch nicht schlecht geklungen. Habe am Freitag viele alte Kolegen/innen getroffen. Freue mich wenn alle auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...