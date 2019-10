Der sozialistische Wahlsieger der portugiesischen Parlamentswahlen António Costa steht für Schuldenabbau und Haushaltsdisziplin. Am Anleihemarkt sind die Kurse bereits deutlich gestiegen, die Rendite entsprechend gesunken. Analysten erwarten, dass das so bleibt, auch wenn sich in Europa die Konjunktur eintrübt.

Stabile Verhältnisse erwarten Anleger am portugiesischen Kapitalmarkt nach dem Wahlsieg des Sozialisten António Costa am Sonntag. Die Rendite der wichtigsten Anleihe des Landes, des zehnjährigen Staatsbonds, hat sich auf einem extrem niedrigen Niveau unterhalb von 0,12 Prozent eingependelt, nachdem Costa - wie in Umfragen erwartet worden war - die Wahl gewonnen hat. Für Anleger könnten damit langweiligere Zeiten anbrechen: Steht doch der Sozialist für den Abbau der Staatsschulden und Haushaltsdisziplin. Zudem dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) den Kurs der Anleihen mit ihren neuerlichen Ankäufen von Anleihen ebenfalls unterstützen, damit die Renditen tief halten. Allein seit Jahresanfang trieb dies den Kurs der zehnjährigen portugiesischen Papiere um gut 16 Prozent in die Höhe, ließ deren Rendite entsprechend von 1,8 Prozent auf gerade noch 0,116 Prozent zusammenschmelzen. Zum Vergleich: Der Kurs vergleichbarer zehnjähriger Bundesanleihen legte rund sieben Prozent zu, die Rendite sackte um 0,7 Prozentpunkte auf -0,58 Prozent. Anleiheexperten rechnen damit, dass die Niedrigrenditen auch in Portugal anhalten dürften. Der portugiesische Kapitalmarkt ist damit nicht mehr zu vergleichen mit den Bedingungen auf dem Höhepunkt der Eurokrise 2012, als für zehnjährige Staatsbonds 18 Prozent Rendite verlangt wurde. Seither hat sich das iberische Land in weiten Teilen von den Schatten der Krise befreit, der Sozialist Costa hat durchaus seinen Anteil daran. Die portugiesische Wirtschaft wuchs in den vergangenen Jahren stärker als der Schnitt der Eurozone, die Arbeitslosigkeit halbierte sich während der Amtszeit von Costa auf 6,2 Prozent und das Haushaltsdefizit sank von 4,4 auf 0,4 Prozent. Möglich wurde das durch die starke Weltkonjunktur, die niedrigen Zinsen der EZB und der eigenen Mischung aus höheren Einkommen bei gleichzeitiger Haushaltsdisziplin, die Costa anwandte. Die Ratingagentur DBRS hat Portugals Rating zwei Tage vor den Wahlen um eine Stufe auf BBB-high angehoben ...

