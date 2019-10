In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe der Media and Games Invest plc (WKN: A2R4KF) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Das Geschäftsmodell der Media and Games Invest (MGI) sei stark zukunftsgerichtet, sagen die Analysten der KFM. Aufgrund der Größe und des Erfahrungsschatzes der Gesellschaft mit derzeit bereits mehr als 30 gut etablierten Online-Spielen in Verbindung mit den starken Synergien für Kundenakquise durch die gekauften Marketingfirmen sehen die KFM-Analysten zukünftiges Wertsteigerungspotenzial und bewerten die neue MGI-Anleihe mit 4 Sternen.

MGI-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Media and Games Invest plc mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon von 6,75-7,25% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 11.01., 11.04., 11.07. und 11.10.) ausgestattet. Die Mindest-Order-Summe bei der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission beträgt 100.000 Euro und die Laufzeit der fünfjährigen Anleihe, die im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren wird, endet am 11.10.2024.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl ...

